Убийство патрульного в Рубежном произошло возле здания полиции. Открыто дело
Убийство патрульного полицейского в Рубежном Луганской области произошло на территории административного здания, которое арендует Управление патрульной полиции. Открыто уголовное дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Луганской области.
Сообщается, что сегодня было найдено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и телесными повреждениями. Место происшествия оцеплено спецназовцами.
"По предварительной информации при осмотре места происшествия было обнаружено отсутствие огнестрельного табельного оружия погибшего полицейского", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Устанавливаются все обстоятельства. На территории города введена полицейская операция.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Рубежном нашли тело полицейского и что, вероятнее всего, у него украли табельный пистолет.