ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Вбивство патрульного в Рубіжному: затриманому поліцейському повідомили про підозру

Новость на русском →
Середа 17 листопада 2021 22:09
Вбивство патрульного в Рубіжному: затриманому поліцейському повідомили про підозру Фото: з'явилися нові деталі вбивства поліцейського на Донбасі (фото dbr.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Поліцейському, якого затримали за вбивство патрульного в Рубіжному, повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"На даний час слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру. За вбивство йому може загрожувати позбавлення волі строком до 15 років", - йдеться в повідомленні.

Фото: затриманому поліцейському повідомили про підозру у вбивстві патрульного в Рубіжному (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, в Рубіжному виявили тіло патрульного поліцейського з вогнепальними пораненнями та тілесними ушкодженнями.

Пізніше стало відомо, що вбивство сталося в адміністративній будівлі Управління патрульної поліції.

За підозрою у вбивстві патрульного затримали його колегу, який намагався втекти до Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рубежное
NEWS
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"