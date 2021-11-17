Вбивство патрульного в Рубіжному: затриманому поліцейському повідомили про підозру
Поліцейському, якого затримали за вбивство патрульного в Рубіжному, повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
"На даний час слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру. За вбивство йому може загрожувати позбавлення волі строком до 15 років", - йдеться в повідомленні.
Фото: затриманому поліцейському повідомили про підозру у вбивстві патрульного в Рубіжному (mvs.gov.ua)
Нагадаємо, в Рубіжному виявили тіло патрульного поліцейського з вогнепальними пораненнями та тілесними ушкодженнями.
Пізніше стало відомо, що вбивство сталося в адміністративній будівлі Управління патрульної поліції.
За підозрою у вбивстві патрульного затримали його колегу, який намагався втекти до Росії.