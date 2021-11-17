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Подозреваемый пытался бежать в РФ: появились новые детали убийства полицейского на Донбассе

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Среда 17 ноября 2021 17:37
Подозреваемый пытался бежать в РФ: появились новые детали убийства полицейского на Донбассе Фото: появились новые детали убийства полицейского на Донбассе (фото dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники ГБР задержали патрульного полицейского, которого подозревают в убийстве коллеги в городе Рубежное. Он пытался бежать в Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Тело убитого мужчины было найдено в здании, которое арендовал районный отдел полиции.

"По данным следствия, между полицейскими возник словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе драки одним из них было применено оружие", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что подозреваемого в убийстве задержали в Луганской области на пути к границе с Российской Федерацией.

Согласно ч. 1 ст. 115 УК Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в городе Рубежное на территории админздания нашли тело патрульного полицейского.

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