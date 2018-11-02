Вбивство Хашкаджі замовило вище керівництво Саудівської Аравії, - Ердоган

Фото: Реджеп Ердоган (twitter.com_jhahnEU)

Президент Туреччини заявив, що вбивство журналіста необхідно розслідувати

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Ердоган заявив, що вбивство журналіста необхідно розслідувати. Президент сказав, що дружба Туреччини з Ер-Ріядом не означає, що Туреччина може закрити очі на вбивство журналіста в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Також раніше в США заявили, що не залишать вбивство Хашкаджі без відповіді.

Зазначимо, саудівський принц у розмові з радником Трампа назвав Хашкаджі "небезпечним ісламістом".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

Додамо, голова турецької партії Vatan Догові Перинчек заявляв, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували, а його обличчя спотворили.