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В США заявили, что не оставят убийство Хашкаджи без ответа

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 11:50
Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Сбор доказательств для того, чтобы США применили санкции, займет несколько недель

Соединенные Штаты Америки (США) введут санкции в отношении лиц, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, после изучения всех обстоятельств дела, что может занять несколько недель. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Помпео, администрация США рассматривает вопрос о санкциях в отношении лиц, которые были причастны к этому убийству.

Он также отметил, что сбор достаточного количества доказательств для того, чтобы США применили санкции, займет несколько недель.

"Несмотря на прочные связи с Саудовской Аравией, США не оставят убийство Хашкаджи без ответа", - сказал госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Напомним, правительство Саудовской Аравии пообещало привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, "независимо от того, кем они могут быть".

 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияжурналистыУбийство
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