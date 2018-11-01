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Саудовский принц в разговоре с советником Трампа назвал Хашкаджи "опасным исламистом"

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 19:46
Фото: Мохаммед Бен Салман (GettyImages)
Фото: Мохаммед Бен Салман (GettyImages)

Представители королевской семьи отрицают, что Мохаммед бен Салман делал подобные заявления

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман аль-Сауд называл убитого в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи "опасным исламистом" и членом "Братьев-мусульман".Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Washington Post.

По сведениям издания, принц, которого многие подозревают в причастности к исчезновению журналиста, дал ему такие характеристики за несколько дней того, как Эр-Рияд официально признал,что Хашкаджи был убит. При этом собеседником кронпринца были зять и советник президента США Джаред Кушнер и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, известный своей непримиримой позицией по отношению к "братьям-мусульманам".

Источник Washington Post сообщил, что Болтон в разговоре не дал понять, согласен ли он с характеристикой, данной принцем.

Представители королевской семьи отрицают, что Мохаммед бен Салман делал подобные заявления. WP отмечает, что они противоречат позиции саудовского правительства, которое заявляло, что смерть журналиста - это "ужасная ошибка" и "ужасная трагедия".

Отметим, ранее сообщалось, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Напомним, правительство Саудовской Аравии пообещало привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, "независимо от того, кем они могут быть".

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