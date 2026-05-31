Лукашенко відповів погрозами на попередження від "Мадяра"

Реакція на слова "Мадяра"

Свою заяву білоруський диктатор зробив після того, як командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (відомий за позивним "Мадяр") попередив, що українські військові вже визначили 500 цілей на території Білорусі.

"Вони може і визначили 500 цілей - дякую, що у нас для них є 500 цілей - у нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі. Вони це теж розуміють", - висловився Лукашенко.

Образи на адресу ЗСУ та заперечення Зеленського

У своїй промові самопроголошений президент вкотре вдався до зневажливої риторики, назвавши українських захисників, зокрема бійців територіальної оборони, "гарматним м’ясом", яке нібито "виловили на вулицях".

Крім того, Лукашенко відкинув слова президента України Володимира Зеленського щодо реальної військової загрози з боку Білорусі, назвавши їх "нісенітницею".

Він запевнив, що українські військові нібито "жодної війни з Білоруссю не хочуть", оскільки розуміють ризики появи додаткового фронту завдовжки у тисячу кілометрів.