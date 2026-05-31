Лукашенко ответил угрозами на предупреждение от "Мадьяра"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с угрозами в адрес Украины. Он заявил о готовности нанести ответный удар по одной "очень серьезной" цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приближенный к Александру Лукашенко Telegram-канал"Пул первого".
Свое заявление белорусский диктатор сделал после того, как командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (известный по позывному "Мадьяр") предупредил, что украинские военные уже определили 500 целей на территории Беларуси.
"Они может и определили 500 целей - спасибо, что у нас для них есть 500 целей - у нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами, и совсем недалеко от Беларуси. Они это тоже понимают", - высказался Лукашенко.
В своей речи самопровозглашенный президент в очередной раз прибегнул к пренебрежительной риторике, назвав украинских защитников, в частности бойцов территориальной обороны, "пушечным мясом", которое якобы "выловили на улицах".
Кроме того, Лукашенко отверг слова президента Украины Владимира Зеленского о реальной военной угрозе со стороны Беларуси, назвав их "чушью".
Он заверил, что украинские военные якобы "никакой войны с Беларусью не хотят", поскольку понимают риски появления дополнительного фронта длиной в тысячу километров.
Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди жестко обратился к Александру Лукашенко из-за очередных обвинений Минска в якобы полетах украинских дронов.
Он призвал диктатора "не лезть в глаза" Украине и предупредил, что украинские военные уже имеют "на карандаше" первые 500 целей на территории Беларуси.
В то же время лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко полностью зависим от российского диктатора Владимира Путина. По ее словам, он готов выполнить любой приказ Кремля и пожертвовать суверенитетом собственной страны ради сохранения личной власти.