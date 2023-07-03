У Міноборони Польщі вважають малоймовірним застосування Росією ядерної зброї

Не можна повністю виключати можливість використання Росією ядерної зброї. Втім цей сценарій залишається малоймовірним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
хоче розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО.
Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.
Путін та Лукашенко вже заявили про прибуття першої ядерної зброї до Білорусі.
Окрім того, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що загроза використання Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною". При цьому керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні.
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