У Міноборони Польщі вважають малоймовірним застосування Росією ядерної зброї

хоче розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО.

Переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Путін та Лукашенко вже заявили про прибуття першої ядерної зброї до Білорусі.

Окрім того, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що загроза використання Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною". При цьому керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні.

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