В Минобороны Польши считают маловероятным применение Россией ядерного оружия

хочет разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.

Перемещение российского ядерного оружия в Беларусь

В конце мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва должна передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Путин и Лукашенко уже заявили о прибытии первого ядерного оружия в Беларусь.

Кроме того, недавно президент США Джо Байден заявил, что угроза использования Путиным тактического ядерного оружия является "реальной". При этом руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

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