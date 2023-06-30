Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО, - Моравецький

Польща хоче приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

За його словами, Польща зацікавлена в участі у програмі НАТО про спільне використання ядерної зброї.

"Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні", - зазначив Моравецький.

Прем'єр Польщі наголосив, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози".

Програма ядерного обміну НАТО

Ядерний обмін (Nuclear Sharing) - це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Ядерна зброя РФ у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", що здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Пізніше Путін заявив, що вже доставив перші ядерні заряди в Білорусь. При цьому Україна не має доказів розміщення зброї.

Нещодавно президент США Джо Байден сказав, що загроза використання диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні, попри погрози.