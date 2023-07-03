У Міноборони Польщі вважають малоймовірним застосування Росією ядерної зброї

Не можна повністю виключати можливість використання Росією ядерної зброї. Втім цей сценарій залишається малоймовірним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Очепа зазначив, що російський диктатор Володимир Путін зробив стратегічну помилку, атакувавши Україну. За його словами, це "початок кінця його правління".

"Тому ми спостерігатимемо низку дій, перипетій, часто хаотичних. Це не змінює того факту, що хоча ми не можемо повністю виключити використання ним ядерної зброї, це малоймовірно", - сказав заступник голови Міністерства національної оборони Польщі в ефірі радіо Dwójka.

Очепа також прокоментував заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, який сказав, що Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО.

"Хочу всіх заспокоїти. Пам’ятайте, що ми вже є членом НАТО. Альянс є ядерною державою і, якщо буде необхідно, він використовуватиме такі інструменти захисту своїх членів, які вважатиме за потрібне", - сказав він.

Очепа, вважає, що Польща має шанс приєднатися до програми Nuclear Sharing. За його словами, в се залежить від розвитку ситуації в Білорусі та Росії.

" Ми сигналізуємо нашим союзникам, що якщо наступальний потенціал Росії продовжуватиме наближатися до наших кордонів, ми, як НАТО, повинні надіслати сигнали про нашу готовність посилити наш оборонний потенціал", - сказав він.

Політик також відреагував на слова опозиції про те, що переговори про Nuclear Sharing не повинні вестися публічно.

"В и бачите, що опозиція не до кінця розуміє суть дипломатичної гри. Ці повідомлення мають подвійну мету. Не менш важливим, ніж спілкування з союзниками, є так звана стратегічна комунікація. Це підказує нашим супротивникам різні варіанти дій, які може вибрати Польща", - підкреслив заступник міністра.

Переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Путін та Лукашенко вже заявили про прибуття першої ядерної зброї до Білорусі.

Окрім того, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що загроза використання Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною". При цьому керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні.

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