"У них на мапах все навпаки". Зеленський пояснив, як Росія "плутає" дедлайни на Донбасі

"Вчора, під час доповіді про нашу операцію (ред. Добропільський напрямок), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив "руські" мапи. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у "рускіх" на картах все навпаки", - зазначив президент.

Він підкреслив, що це показує, що доповідь середньої ланки нагору у "рускіх" не відповідає реальній ситуації на фронті.

"В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, і слава Богу", - підсумував Зеленський.