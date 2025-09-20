Зеленський про успіхи на фронті: росіян оточують під Добропіллям і зачищають у Куп'янську
Сили оборони України навіть у важкій ситуації досягають певних успіхів на фронті. Зокрема, наразі йдеться про оточення ворога в районі Добропілля та зачистку в Куп'янську.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.
Контрнаступ в районах Добропілля і Покровська
За словами президента, там росіяни хотіли оточити Сили оборони, але завдяки контрнаступальним діям саме українські війська оточують ворога.
"На сьогодні десь близько 330 кв. кілометрів під нашим контролем - звільнено 160 і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції", - сказав Зеленський.
Він додав, що наразі ворог підтягнув туди 61-у бригаду морської піхоти, щоб не допустити просування Сил оборони.
"Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних сил України. Висновки можна буде робити, напевно, трішки пізніше", - підкреслив президент.
Заходи проти російських ДРГ у Куп'янську
Щодо цього міста, то в районі Куп'янська тривають жорсткі дії і там є відповідні українські сили.
"Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачисткою. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", - сказав Зеленський.
Інші напрямки на фронті
Щодо Сумського напрямку, там постійно є результати. Новопавлівський напрямок - на сьогодні без особливостей. Щодо Запорізького напрямку, то у росіян не вистачає сил, тому щоб показати успіх, вони все кидають на Покровськ і Добропілля.
Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування углиб оборони росіян на Добропільському напрямку становить від 3 до 7 км. За його словами, з початку контрнаступу на цьому відтинку фронту звільнено сім населених пунктів.
Також повідомлялося, що росіяни полізли до Куп'янська через недіючу газову трубу, але їх нищать і беруть в полон. Більше того, вдалося затопити три труби з чотирьох, якими вони намагаються діставатися до околиць міста.