Путін сказав американцям, що "візьме Донбас" до кінця цього року, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін у розмові з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом пообіцяв "взяти Донбас" до кінця року, але насправді на це підуть роки та мільйонні жертви.

"Він (Путін – ред.) каже, що через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям, Білому дому й представнику президента Трампа Віткоффу, візьме Донбас. До кінця року він сказав, що візьме. Ціна – роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два, три мільйони трупів", - заявив Зеленський.

Президент України в інтерв'ю ABC також нагадав, що твердження про нібито захоплення Росією 70% Донбасу за три роки є маніпуляцією. Він нагадав, що ще 10 років тому Кремль захопив Крим та третину Донбасу. Натомість за майже чотири роки повномасштабної війни РФ змогла окупувати лише 30% Донецької області, тоді як Україна контролює близько 32%.

"За роки війни, коли ми воюємо повномасштабно, він взяв тільки 30%. Це багато. Але мільйон людей. Він втратив мільйон людей", - зазначив глава держави.