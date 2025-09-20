RU

"У них на картах все наоборот". Зеленский объяснил, как РФ "путает" дедлайны на Донбассе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Кот, Савченко Юлія

Реальность на фронте отличается от докладов россиян о ситуации на Донбассе, и это неплохо для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вчера, во время доклада о нашей операции (ред. Добропольское направление), я видел в электронном виде расположение наших сил и средств и видел "русские" карты. Так вот их доклады отличаются очень сильно от реальности. Там, где мы восстановили положение, у "русских" на картах все наоборот", - отметил президент.

Он подчеркнул, что это показывает, что доклад среднего звена наверх у "русских" не соответствует реальной ситуации на фронте.

"В информационном поле постоянно продолжалась эта провокация о том, где они на Донбассе, что за 30 дней они вроде бы захватят уже окончательно Покровск и точно захватят до ноября восток. Но это отличается от реальности, и слава Богу", - подытожил Зеленский.

 

 

Фантазии Кремля о взятии Донбасса

Напомним, президент Украины также сообщил, что россияне хотели окружить Силы обороны на Добропольском и Покровском направлениях, но благодаря контрнаступательным действиям именно украинские войска окружают врага.

Недавно Зеленский отметил, что все заявления Москвы о скором захвате востока - это выдумки. Россияне проигрывают наступления и компенсируют это потоком дезинформации.

Ранее российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пообещал "взять Донбасс" до конца года. Зеленский ответил, что на самом деле на это уйдут годы и миллионные жертвы.

