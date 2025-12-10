UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві Теремки тимчасово залишилися без тепла і гарячої води

Ілюстративне фото: Теремки тимчасово залишилися без тепла і гарячої води (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 10 грудня, в Голосіївському районі Києва сталась аварія на тепломережі. Частина міста - без теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"Київтеплоенерго" усуває пошкодження тепломережі на Голосіївському проспекті. На місці працюють аварійні бригади, залучена вся необхідна спецтехніка", - повідомили в КМДА.

Наразі відомо, що через ремонт тимчасово призупинено теплопостачання в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на Голосіївському проспекті.

Завершити ремонтні роботи та відновити подачу тепла і гарячої води планують упродовж доби.

Нагадаємо, під час російського обстрілу 14 листопада були пошкоджені ділянки теплових мереж. Киян про можливі перебої з електро- і водопостачанням внаслідок масованої атаки.

Також після масованого обстрілу Російської Федерації 29 листопада у Києві були зафіксовані проблеми з водопостачанням. Зазначається, що зниження тиску пов'язане з ударами по енергетичній інфраструктурі України та столиці.

Сьогодні ми писали про те, що Сумах вранці вівторка, 10 грудня, сталась аварійна ситуація в енергетиці. Це призвело до проблем з водопостачанням.

"У зв'язку з аварійною ситуацією і відсутністю енергопостачання з 10:05 10 грудня знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал". Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання в місті буде відновлене. Слідкуйте за нашими оновленнями", - сказано у повідомленні міського водоканалу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОпалювальный сезонВодопостачання