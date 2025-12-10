У Києві Теремки тимчасово залишилися без тепла і гарячої води

Також після масованого обстрілу Російської Федерації 29 листопада у Києві були зафіксовані проблеми з водопостачанням. Зазначається, що зниження тиску пов'язане з ударами по енергетичній інфраструктурі України та столиці.

Сьогодні ми писали про те, що Сумах вранці вівторка, 10 грудня, сталась аварійна ситуація в енергетиці. Це призвело до проблем з водопостачанням.

"У зв'язку з аварійною ситуацією і відсутністю енергопостачання з 10:05 10 грудня знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал". Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання в місті буде відновлене. Слідкуйте за нашими оновленнями", - сказано у повідомленні міського водоканалу.