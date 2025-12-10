В Киеве Теремки временно остались без тепла и горячей воды в Киеве

Также после массированного обстрела Российской Федерации 29 ноября в Киеве были зафиксированы проблемы с водоснабжением. Отмечается, что снижение давления связано с ударами по энергетической инфраструктуре Украины и столицы.

Сегодня мы писали о том, что в Сумах утром вторника, 10 декабря, произошла аварийная ситуация в энергетике. Это привело к проблемам с водоснабжением.

"В связи с аварийной ситуацией и отсутствием энергоснабжения с 10:05 10 декабря обесточены объекты КП "Горводоканал". Энергетики работают над устранением проблемы. Как только ситуация стабилизируется, водоснабжение в городе будет восстановлено. Следите за нашими обновлениями", - сказано в сообщении городского водоканала.