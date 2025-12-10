ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Сумах перебої з водою: аварія знеструмила ключові об’єкти водоканалу

Україна, Середа 10 грудня 2025 11:34
UA EN RU
У Сумах перебої з водою: аварія знеструмила ключові об’єкти водоканалу Ілюстративне фото: у Сумах перебої з водою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Сумах вранці вівторка, 10 грудня, сталась аварійна ситуація в енергетиці. Це призвело до проблем з водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго" та Міськводоканал Сумської міської ради.

"У кого зникло світло у м. Сумах поза графіками погодинних відключень - це аварійна ситуація. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - повідомили в "Сумиобленерго".

Водночас у прес-службі водоканалу уточнили, що через аварію в енергетиці знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".

"У зв'язку з аварійною ситуацією і відсутністю енергопостачання з 10:05 10 грудня знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал". Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання в місті буде відновлене. Слідкуйте за нашими оновленнями", - сказано у повідомленні.

Атаки на об'єкти енергетики Сум

Як повідомлялося, 30 листопада російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Унаслідок обстрілу частина жителів залишилася без водопостачання та електрики.

Раніше, 28 листопада, росіяни також атакували енергетичний об’єкт на Сумщині. Під час атаки поранення отримав електромонтер місцевого обленерго, його госпіталізували.

Крім того, 24 листопада окупанти здійснили атаку дронами-камікадзе по Сумській громаді. У місті зафіксували перебої з електропостачанням, окремі райони були знеструмлені.

Окрім того, російські війська в ніч на 23 листопада атакували дронами Сумську область. Пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор, постраждав рятувальник.

Минулими вихідними російська армія знову вдарила по енергетиці у місті Суми. Тоді частина критичної інфраструктури була переведена на генератори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Водопостачання Війна в Україні
Новини
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, - джерела
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, - джерела
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті