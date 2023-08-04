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У Гвардійському під Сімферополем було чути вибухи

Фото: у Гвардійському під Сімферополем було чути вибухи (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Гвардійську, що неподалік Сімферополю, вдень п'ятниці, 4 серпня, було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві, булочу чути два звуки вибухів. Незадовго до цього у місті звучала сирена.

"Півгодини тому в районі гарнізону Гвардійське було чутно два вибухи", - пишуть очевидці.

Чи є постраждалі і де саме були вибухи - наразі не відомо.

Вибухи у Криму

Зазначимо, що останнім часом вибухи у тимчасово окупованому Криму вже стали звичним явищем. Так, наприклад, 2 серпня на півострові сталися сильні вибухи, через що російські загарбники перекрили рух Керченським мостом. Про "бавовни" повідомляли у Сімферополі та районі, а також у Новофедорівці та Гвардійському.

Нагадаємо, що 1 серпня у Севастополі також повідомляли про вибух. Він був настільки потужним, що його чули навіть у Бахчисараї, розташованому за 30 км від міста.

Також повідомлялося, що 29 липня Сили оборони України здійснили другу успішну атаку по Чонгарському мосту (перша була 22 червня).

При цьому херсонський колаборант Володимир Сальдо заявляв про нібито відбиття ППО української атаки на залізницю в Чонгарі, куди "летіло 12 ракет Storm Shadow", проте знімки розбитих шляхів, що з'явилися пізніше, свідчать про зворотне.

Як зазначив у розмові з РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман, ЗСУ продовжують виконувати філігранну роботу та підривати логістику ворога, і незабаром Крим може перетворитися на "острів".

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