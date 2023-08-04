В Гвардейском под Симферополем были слышны взрывы

Как сообщают местные, было слышно два звука взрывов. Незадолго до этого в городе звучала сирена.

"Полчаса назад в районе гарнизона Гвардейское было слышно два взрыва", - пишут очевидцы.

Есть ли пострадавшие и где именно были взрывы - пока не известно.

Взрывы в Крыму

Отметим, что в последнее время взрывы во временно оккупированном Крыму стали уже привычным явлением. Так, например, 2 августа на полуострове произошли сильные взрывы, из-за чего российские захватчики перекрыли движение по Керченскому мосту. О "хлопках" сообщали в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском.

Напомним, что 1 августа в Севастополе также сообщали о взрыве. Он был настолько мощным, что его слышали даже в Бахчисарае, который расположен в 30 км от города.

Также сообщалось, что 29 июля Силы обороны Украины совершили вторую успешную атаку по Чонгарскому мосту (первая прошла 22 июня).

При этом херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявлял о якобы отражении ПВО украинской атаки на железную дорогу в Чонгаре, куда "летело 12 ракет Storm Shadow", однако появившиеся позже снимки разбитых путей свидетельствуют об обратном.

Как отметил в разговоре с РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман, ВСУ продолжают выполнять филигранную работу и подрывать логистику врага, и вскоре Крым может превратиться в "остров".

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