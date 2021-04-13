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Тюрьма за ложь в декларациях и реформа КСУ: что рассмотрит Рада на внеочередном заседании

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 17:34
Тюрьма за ложь в декларациях и реформа КСУ: что рассмотрит Рада на внеочередном заседании Фото: в СН рассказали о повестке внеочередного заседания Рады 15 апреля (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В четверг, 15 апреля, Верховная рада соберется на еще одно внеочередное заседание парламента. Народные депутаты рассмотрят около 15 вопросов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Повестка дня, думаю, будет содержать 15 вопросов. Довольно будет длительным это внеочередное заседание. Думаю тоже будем до позднего вечера работать. Среди важнейших законопроектов - это возвращение заключения за ложь в декларациях. Также законопроект о конституционной процедуре. Также в первом чтении, он уже получил положительное заключение Венецианской комиссии", - отметила нардеп.

По ее словам, во втором чтении ВР рассмотрит законопроект о старостах.

"Фактически он нужен для объединенных территориальных общин, чтобы четко определить полномочия старост. Они сейчас не избираются, а назначаются. Также вероятно, что мы рассмотрим во втором чтении пакет законопроектов, касающихся евроблях. Речь о двух законопроектах", - сообщила депутат.

Напомним, в понедельник спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламент может провести третье внеочередное заседание в конце недели. Он отмечал, что заседание может состояться в четверг или пятницу.

Как писало РБК-Украина, Рада сегодня вернулась к работе в режиме пленарных заседаний. В ходе очередного заседания парламентарии продолжили рассмотрение завершения земельной реформы. Нардепы рассмотрели уже более половины правок ко второму чтению законопроекта №2193 из 3128.

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