Тюрьма за ложь в декларациях и реформа КСУ: что рассмотрит Рада на внеочередном заседании

В четверг, 15 апреля, Верховная рада соберется на еще одно внеочередное заседание парламента . Народные депутаты рассмотрят около 15 вопросов.

"Повестка дня, думаю, будет содержать 15 вопросов. Довольно будет длительным это внеочередное заседание. Думаю тоже будем до позднего вечера работать. Среди важнейших законопроектов - это возвращение заключения за ложь в декларациях. Также законопроект о конституционной процедуре. Также в первом чтении, он уже получил положительное заключение Венецианской комиссии", - отметила нардеп.

По ее словам, во втором чтении ВР рассмотрит законопроект о старостах.

"Фактически он нужен для объединенных территориальных общин, чтобы четко определить полномочия старост. Они сейчас не избираются, а назначаются. Также вероятно, что мы рассмотрим во втором чтении пакет законопроектов, касающихся евроблях. Речь о двух законопроектах", - сообщила депутат.