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Рада может провести третье внеочередное заседание в конце недели

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 12:36
Рада может провести третье внеочередное заседание в конце недели Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может провести третье внеочередное заседание в конце недели. Это может произойти в четверг или пятницу.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Разумков ответил на вопрос, когда может состояться заседание в случае, если соберут 150 подписей за проведение третьего внеочередного.

"Я думаю, это будет перебор, если мы еще завтра сделаем третью внеочередную сессию. Я думаю, что это будет четверг или пятница", - отметил спикер.

Напомним, ранее Разумков заявил, что Верховная рада во вторник может собраться на два внеочередных заседания. Их инициировали депутатские фракции и группы.

По его словам, вскоре должны появиться распоряжения о проведении этих заседаний, где будут указаны повестки дня.

Как писало РБК-Украина, одно из заседаний инициировала фракция "Слуга народа". Первый заместитель главы фракции Александр Корниенко более подробно рассказал, что могут рассмотреть на этом внеочередном.

Так, на прошлой неделе стало известно, что Верховная рада может ввести штрафы за нарушение самоизоляции на внеочередном заседании в этот вторник.

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Новости Украины Политика Верховная Рада внеочередное заседание Дмитрий Разумков
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