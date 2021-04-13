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В'язниця за брехню у деклараціях та реформа КСУ: що розгляне Рада на позачерговому засіданні

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 17:34
В'язниця за брехню у деклараціях та реформа КСУ: що розгляне Рада на позачерговому засіданні Фото: в СН розповіли про порядок денний позачергового засідання Ради 15 квітня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У четвер, 15 квітня, Верховна рада збереться на ще одне позачергове засідання парламенту. Народні депутати розглянуть близько 15 питань.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Порядок денний, думаю, буде містити 15 питань. Доволі буде довге це позачергове засідання. Думаю теж будемо до пізнього вечора працювати. Серед найважливіших законопроектів - це повернення ув'язнення за брехню у деклараціях. Також законопроект про конституційну процедуру. Також у першому читанні, він уже отримав позитивний висновок Венеційської комісії", - зазначила нардеп.

За її словами, у другому читанні ВР розгляне законопроект про старост.

"Фактично він потрібен для об'єднаних територіальних громад, щоб чітко визначити повноваження старост. Вони зараз не обираються, а призначаються. Також вірогідно, що ми розглянемо у другому читанні пакет законопроектів, які стосуються євроблях. Мова про два законопроекти", - повідомила депутат.

Нагадаємо, в понеділок спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що парламент може провести третє позачергове засідання у кінці тижня. Він відзначав, що засідання може відбутися у четвер або п'ятницю.

Як писало РБК-Україна, Рада сьогодні повернулася до роботи в режимі пленарних засідань. У ході чергового засідання парламентарії продовжили розгляд завершення земельної реформи. Нардепи розглянули вже більш ніж половину правок до другого читання законопроекту №2193 з 3128.

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