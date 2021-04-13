В'язниця за брехню у деклараціях та реформа КСУ: що розгляне Рада на позачерговому засіданні

У четвер, 15 квітня, Верховна рада збереться на ще одне позачергове засідання парламенту. Народні депутати розглянуть близько 15 питань.

"Порядок денний, думаю, буде містити 15 питань. Доволі буде довге це позачергове засідання. Думаю теж будемо до пізнього вечора працювати. Серед найважливіших законопроектів - це повернення ув'язнення за брехню у деклараціях. Також законопроект про конституційну процедуру. Також у першому читанні, він уже отримав позитивний висновок Венеційської комісії", - зазначила нардеп.

За її словами, у другому читанні ВР розгляне законопроект про старост.

"Фактично він потрібен для об'єднаних територіальних громад, щоб чітко визначити повноваження старост. Вони зараз не обираються, а призначаються. Також вірогідно, що ми розглянемо у другому читанні пакет законопроектів, які стосуються євроблях. Мова про два законопроекти", - повідомила депутат.