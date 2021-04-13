Рада вернулась к работе: что рассмотрят сегодня

Верховная рада во вторник, 13 апреля, вернулась к режиму пленарных заседаний. В ходе очередного заседания парламентарии продолжат рассмотрение завершения земельной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Речь идет о законопроекте №2194.

Кроме того, состоится два внеочередных заседания.

Первое внеочередное назначено на 16:00. В ходе него рассмотрят ряд постановлений о неотложных мерах по диагностике и лечению больных детей сахарным диабетом и по возвращению льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч.

Также в повестке дня - проект постановления об обращении к Кабинету министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители и законопроект об урегулировании отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей.

Второе внеочередное заседание ВР запланировано на 17:30. Депутаты рассмотрят такие вопросы, как защита украинцев от злоупотреблений со стороны кредитодателей, усиление ответственности за недостоверное декларирование, решение вопросов с проведением ВНО, продолжение программы "Доступное жилье", введение института старост, разблокирование большой приватизации, отсрочка закрытия школ-интернатов.