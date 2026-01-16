У Twitter стався глобальний збій: що відомо

Платформа X (колишній Twitter) у п'ятницю зіткнулася з масштабним збоєм. Користувачі повідомляли, що не можуть переглядати стрічку, відкривати публікації, а також отримати доступ до ШІ-бота Grok від xAI.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс для відстеження збоїв сайтів та онлайн-сервісів у реальному часі Downdetector.
За даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу онлайн-платформ, зафіксовано понад 45 тисяч скарг.
Платформа Ілона Маска поки що не прокоментувала інцидент, однак існують кілька способів, які можуть допомогти усунути проблему:
