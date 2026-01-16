В Twitter произошел глобальный сбой: что известно

Что известно

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу онлайн-платформ, зафиксировано более 45 тысяч жалоб.

Платформа Илона Маска пока не прокомментировала инцидент, однако существуют несколько способов, которые могут помочь устранить проблему:

проверить статус работы X через официальный аккаунт поддержки или сайты-мониторинги сбоев, чтобы убедиться, что речь идет о масштабной проблеме

обновить страницу или выйти из аккаунта и войти снова - это помогает исключить временные сбои сессии

очистить кэш браузера или попробовать другой браузер/устройство

переключиться между мобильным интернетом и Wi-Fi на случай, если проблема связана с локальной сетью

если сбой сохраняется, остается дождаться восстановления работы сервиса - масштабные проблемы обычно требуют вмешательства техподдержки и исправления на стороне серверов.

Проблемы с X (Twitter) по всему миру (скриншот)