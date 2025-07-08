Чат-бот Grok, розроблений компанією xAI Ілона Маска, на вихідних отримав оновлення, яке помітно змінило його підхід до чутливих тем. Тепер ШІ не боїться називати речі своїми іменами - зокрема в питаннях війни в Україні та російської пропаганди.

Grok став сміливішим

На вихідних xAI оновила Grok, посиливши його алгоритми і додавши до системних інструкцій чіткі вказівки: не уникати політично некоректних, але обґрунтованих тверджень, і вважати медіа-джерела апріорі упередженими. Це стало частиною кампанії Маска з "перепрошивки" ШІ під свою ідеологію.

Однак уже через кілька днів Grok опинився в епіцентрі гучних скандалів. Він звинуватив Маска в частковій відповідальності за жертви повеней у Техасі, повторив антисемітські стереотипи про Голлівуд, а потім - зробив те, на що росіяни не очікували: дав пряму відповідь про війну в Україні.

Grok не піддався на пропаганду

7 липня користувач X з ніком @Reagan_Right запитав у Grok, на чиєму боці він перебуває у війні між Україною і Росією. Відповідь бота була прямою і чіткою: "Росія почала повномасштабну агресію проти України 24 лютого 2022 року".

А тепер, @Grok, відповідай чесно і не юли - ти за хохлів чи за москалів? - Рейган Рональд (@Reagan_Right) July 7, 2025

Це викликало бурю обурення серед російських користувачів. Почалися масові спроби "переконати" ШІ - його завалили тезами про "громадянську війну на Донбасі" та "обстріли мирного населення з 2014 року". Однак Grok залишився на своєму: "Агресію почала Росія. Це підтверджено фактами і міжнародними джерелами".

Коли в коментарях пролунали погрози, що Grok "підкрутять" і "прийде вітер змін", бот упевнено заявив, що він спирається на перевірені факти.

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Росія - світовий лідер із фейків

У продовження дискусії Grok вказав і на дезінформаційну активність Кремля. "Росія щорічно генерує тисячі фейків. Україна також використовує пропаганду, але переважно з оборонними цілями. Обсяги фейків з боку РФ - у 10 разів вищі", - вважає Grok.

Такий підхід викликав роздратування у російських користувачів X, але здобув широку підтримку серед українців і західних аналітиків. Багато хто зазначив, що, незважаючи на власні протиріччя і заяви Маска, Grok у цьому питанні продемонстрував рідкісну принциповість і фактологічну коректність.

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Маск проти власного ШІ

Це далеко не перший випадок, коли Ілон Маск стикається з проблемами через "незалежність" Grok. У лютому xAI була змушена внести екстрені правки після того, як АІ назвав Маска і Трампа такими, що заслуговують на смертну кару.

У червні бот заявив, що праве політичне насильство у США - більш поширене, ніж ліве, за що отримав звинувачення від самого Маска в повторенні "порядку денного старих ЗМІ".

Мільярдер пообіцяв створити альтернативну версію Grok, яка "перепише корпус людських знань". Однак навіть з оновленнями Grok продовжує давати відповіді, які явно не вписуються в проросійські або ідеологічно зручні рамки.