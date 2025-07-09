Співзасновник Twitter запустив месенджер без інтернету та SIM-картки: подробиці

Співзасновник Twitter і глава Block Джек Дорсі представив новий месенджер Bitchat, що працює без інтернету і мобільного зв'язку. Додаток використовує Bluetooth-з'єднання для передавання повідомлень безпосередньо між пристроями, що знаходяться поблизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Що відомо

Згідно з технічним описом, опублікованим на GitHub Дорсі, Bitchat "відповідає на потребу в стійкій і приватній комунікації, що не залежить від централізованої інфраструктури".

Програма побудована на технології Bluetooth Low Energy (BLE) з підтримкою mesh-мереж, які дають змогу пересилати повідомлення між кількома пристроями з автоматичною ретрансляцією на далекі відстані - понад 300 метрів.

Bitchat не вимагає реєстрації, створення акаунтів або підключення до серверів. Додаток не збирає користувацькі дані і включає інструменти конфіденційності: захищені паролем канали та "Режим паніки", який миттєво видаляє всі дані після потрійного натискання на логотип.

Bitchat уже порівнюють з іншими Bluetooth-месенджерами, такими як Bridgefy і закритим FireChat. Подібні додатки раніше використовували протестувальники в Гонконзі для обходу цензури і стеження.

Однак на відміну від Bridgefy, який забезпечує дальність до 100 метрів, Bitchat здатний передавати повідомлення на відстань до 300 метрів. У майбутньому в додатку планується підтримка Wi-Fi Direct для збільшення швидкості та дальності зв'язку.

Наразі застосунок доступний для тестування через Apple TestFlight, проте всі місця в бета-тестуванні вже зайняті - ліміт у 10 тисяч користувачів досягнуто. Повноцінний запуск Bitchat очікується після завершення перевірки Apple.