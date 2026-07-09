Твер і Ставропольський край зазнали атаки дронів: у містах горять нафтобази

Ставропольський край

Приблизно о 02:07 губернатор Ставропольського краю Володимир Володимир написав у себе в соцмережах, що для регіону оголошена безпілотна небезпека.

Приблизно через кілька годин в OSINT-пабликах почали з'являтися відео, на яких, як стверджується, атаковано нафтобазу.

Пізніше канали уточнили, що атака сталася в місті Михайлівську, а під удар потрапила нафтобаза "Лукойл-Югнафтопродукт". При цьому пожежа на ранок ставала все сильнішою.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Тверь

Згідно з OSINT-каналами, під ранок була атакована ще і Твер. Там під удар потрапила нафтобаза "ТВЕРНЕФТЕПРОДУКТ", внаслідок чого теж виникла пожежа. Попередньо горить один із резервуарів.

Офіційних коментарів наразі немає.