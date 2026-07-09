Тверь и Ставропольский край подверглись атаке дронов: в городах горят нефтебазы

Ставропольский край

Примерно в 02:07 губернатор Ставропольского края Владимир Владимиром написал у себя в соцсетях, что для региона объявили беспилотная опасность.

Примерно через пару часов в OSINT-пабликах стали появляться видео, на которых, как утверждается, атакована нефтебаза.

Позже каналы уточнили, что атака произошла в городе Михайловск, а под удар попала нефтебаза "Лукойл-Югнефтепродукт". При этом пожар к утру становился все сильнее.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Тверь

Согласно OSINT-каналам, под утро была атакована еще и Тверь. Там под удар попала нефтебаза "ТВЕРЬНЕФТЕПРОДУКТ", в результате чего тоже возник пожар. Предварительно, горит один из резервуаров.

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