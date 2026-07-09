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Тверь и Ставропольский край подверглись атаке дронов: в городах горят нефтебазы

05:10 09.07.2026 Чт
2 мин
Що відомо про атаку дронову атаку на РФ?
aimg Эдуард Ткач
Фото: местные власти инцидент пока не комментировали (Getty Images)

В ночь на 9 июля несколько российских городов вновь были атакованы неизвестными дронами. В результате инцидента на нефтебазах возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Ставропольский край

Примерно в 02:07 губернатор Ставропольского края Владимир Владимиром написал у себя в соцсетях, что для региона объявили беспилотная опасность.

Примерно через пару часов в OSINT-пабликах стали появляться видео, на которых, как утверждается, атакована нефтебаза.

Позже каналы уточнили, что атака произошла в городе Михайловск, а под удар попала нефтебаза "Лукойл-Югнефтепродукт". При этом пожар к утру становился все сильнее.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Тверь

Согласно OSINT-каналам, под утро была атакована еще и Тверь. Там под удар попала нефтебаза "ТВЕРЬНЕФТЕПРОДУКТ", в результате чего тоже возник пожар. Предварительно, горит один из резервуаров.

Официальных коментариев пока нет.

Другие атаки

Напомним, 6 июля украинские воины атаковали Омский НПЗ, который является самым большим в России. После в СМИ писали, что объект приостановил работу.

Также мы писали, что в ночь на 8 июля Силы обороны Украины атаковали Саратовский НПЗ и нефтеперерабатывающий комплекс "ТАИФ-НК" в Нижнекамске, в результате чего на объектах были пожары.

Также мы писали, что вчера в РФ заявили, что в стране вводят полный запрет на экспорт дизельного топлива.

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