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Найбільший НПЗ Росії призупинив роботу після удару України, - Reuters

18:32 07.07.2026 Вт
2 хв
Куди саме "прилетіли" українські дрони?
aimg Іван Носальський
Найбільший НПЗ Росії призупинив роботу після удару України, - Reuters Ілюстративне фото: Омський НПЗ призупинив роботу (Getty Images)
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Атака українських дронів вимкнула Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Масштаби пошкоджень та зупинка потужностей

За даними джерел видання, внаслідок ударів безпілотників було пошкоджено встановлення первинної переробки нафти CDU-10. На цей об'єкт припадає близько 38% усіх виробничих потужностей підприємства, а його добова продуктивність становить понад 24,5 тисячі тонн.

Співрозмовники Reuters уточнюють, що крім того через атаку довелося зупинити ще одну важливу установку - CDU-11, що забезпечує 37% потужностей заводу. Сама споруда не постраждала від прямого влучення, проте уламками або вибуховою хвилею було зруйновано мережеві з'єднання, необхідні для його функціонування.

Теоретично Омський НПЗ може спробувати компенсувати втрати за рахунок запуску двох старих законсервованих установок CDU-7 і CDU-8, кожна з яких здатна переробляти по 10 тисяч тонн нафти на добу.

Наслідки для російського ринку палива

Журналісти зазначають, що повна зупинка найбільшого виробника бензину в РФ може призвести до поглиблення паливної кризи на внутрішньому російському ринку.

Омський НПЗ вже повністю припинив продаж бензину та дизельного палива на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

За підсумками минулого року підприємство переробило 22 мільйони тонн нафти (близько 440 тисяч барелів на добу), виробивши 5 мільйонів тонн бензину та 8 мільйонів тонн дизеля.

Атака на Омський НПЗ

Нагадаємо, вчора, 6 липня, українські захисники атакували Омський НПЗ . Безпілотники пролетіли 3400 км.

За попередніми даними, внаслідок атаки було пошкоджено встановлення первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11. Її потужність - 8,4 мільйона тонн сировини на рік.

За інформацією ССО, ця атака стала рекордною за дальністю для України.

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Російська Федерація НПЗ Нефть Омск Війна в Україні Дрони
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