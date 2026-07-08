Росія повністю зупиняє експорт дизелю і почне імпорт нафтопродуктів

У Росії вводиться повна заборона на експорт дизельного пального. Одночасно у липні у країну почнуть надходити імпортні нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єра РФ Олександра Новака, яку передає російське медіа ТАСС.

"Ситуація з паливом частково стабілізована, але поки залишається непростою", - заявив він.

Одночасно російський уряд переніс низку ремонтів на нафтопереробних заводах на пізніші строки та задіяв додаткові потужності.

За словами Новака, у Росії вводиться повна заборона на експорт дизельного пального.

Нагадаємо, з 1 по 8 липня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по 50 енергетичних вузлах в Криму та на південних окупованих територіях, а також уразили пором в Керчі, сухогруз і 19 танкерів "тіньового флоту" Росії.

Ще у червні Кремль офіційно визнав дефіцит бензину, але пояснив його "падінням роздрібних продажів на 15%", уникаючи згадок про удари по НПЗ.