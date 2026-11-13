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Туск заявив, що Польща не виділятиме гроші на закупівлю американської зброї для України

22:15 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Туск заявив, що Польща не виділятиме гроші на закупівлю американської зброї для України Фото: прем'єр-міністр Польші Дональд Туск (Getty Images)
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Польща вимушена припинити надавати внески у фонд PURL, з якого йде фінансування закупівлі американської зброї для України. На це є кілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, передає Kancelaria Premiera.

Польща не фінансуватиме PURL

За словами Туска, він повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте про зупинку фінансування від Польщі.

"На даному етапі ми не виділятимемо додаткові кошти на цей проєкт PURL, тобто на європейські гроші для закупівлі американської зброї для України. Оскільки ми дуже багато витрачаємо на власне озброєння, допомагали і продовжуємо допомагати Україні справді у дуже значних масштабах", - каже він.

Туск зазначив, що Польща має високий дефіцит бюджету і багато оборонних витрат.

"Тому я повідомив, що з погляду фінансових можливостей Польща точно не виділятиме додаткових коштів, оскільки ми маємо власні витрати, пов'язані з безпекою, і вони є одні з найвищих у Європі", - зауважив політик.

Раніше РБК-Україна писало, що США планують попросити союзників по НАТО додатково профінансувати закупівлю зброї для України. Наразі дефіцит коштів на погоджені пакети сягає 2 млрд доларів.

Йдеться про програму PURL, у межах якої партнери оплачують зброю зі США, яку згодом передають українській армії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 на 2,1 млрд доларів.

Однак ці ракети можуть надійти лише за кілька років, тому Україна попросила партнерів передати боєприпаси з власних запасів уже цієї зими. Мінімальну потребу на цей період президент оцінив у 100 ракет на місяць.

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