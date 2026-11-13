Туск заявив, що Польща не виділятиме гроші на закупівлю американської зброї для України

Польща вимушена припинити надавати внески у фонд PURL, з якого йде фінансування закупівлі американської зброї для України. На це є кілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, передає Kancelaria Premiera.

Польща не фінансуватиме PURL

За словами Туска, він повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте про зупинку фінансування від Польщі.

"На даному етапі ми не виділятимемо додаткові кошти на цей проєкт PURL, тобто на європейські гроші для закупівлі американської зброї для України. Оскільки ми дуже багато витрачаємо на власне озброєння, допомагали і продовжуємо допомагати Україні справді у дуже значних масштабах", - каже він.

Туск зазначив, що Польща має високий дефіцит бюджету і багато оборонних витрат.

"Тому я повідомив, що з погляду фінансових можливостей Польща точно не виділятиме додаткових коштів, оскільки ми маємо власні витрати, пов'язані з безпекою, і вони є одні з найвищих у Європі", - зауважив політик.