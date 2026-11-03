США хочуть попросити союзників по НАТО більше грошей на зброю для України, - Bloomberg

США планують попросити союзників по НАТО додатково профінансувати закупівлю зброї для України. Наразі дефіцит коштів на погоджені пакети сягає 2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією джерел видання, знайомих із перебігом закритих обговорень, відповідний запит Вашингтон може надіслати вже цього місяця. Деяким країнам-союзникам США вже дали зрозуміти, що планують звернутися до них по додаткове фінансування.

Йдеться про програму PURL, у межах якої партнери оплачують зброю зі США, яку згодом передають українській армії.

Поки невідомо, яку саме суму хочуть отримати Сполучені Штати. Водночас, за оцінками співрозмовників Bloomberg, на вже затверджені пакети озброєння бракує близько 2 млрд доларів.

США продовжують постачати зброю Україні, навіть якщо союзники ще не перерахували кошти на її оплату. Через це дефіцит фінансування може зрости, особливо якщо Пентагон вирішить збільшити обсяги поставок.

У виданні підкреслили, що наміри Вашингтона залучити додаткові кошти свідчать, що американська сторона продовжує брати участь у постачанні зброї Україні, попри напруженість у відносинах між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Дефіцит ракет Patriot в Україні

Нагадаємо, питання постачання американських ракет для Patriot останнім часом стало одним із найгостріших у відносинах України зі США.

У жовтні Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує лише близько 12 таких ракет на місяць, а частину вже оплачених поставок Вашингтон досі не погодив.

Згодом Зеленський повідомив, що США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 на 2,1 млрд доларів.

Однак ці ракети можуть надійти лише за кілька років, тому Україна попросила партнерів передати боєприпаси з власних запасів уже цієї зими. Мінімальну потребу на цей період президент оцінив у 100 ракет на місяць.

Тим часом європейські союзники шукають можливості посилити українську протиповітряну оборону.