ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет PAC-3 для Patriot

21:37 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет PAC-3 для Patriot Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

США схвалили продаж Україні ракет до зенітно-ракетних систем Patriot та супутнього обладнання на 2,1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США та допис журналіста Politico Пола МакЛірі.

"Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу військової техніки уряду України в рамках програми закордонних військових продажів (Foreign Military Sale) ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) та супутнього обладнання", - йдеться у заяві.

Повна вартість угоди становить 2,1 млрд доларів, і вона фінансується європейськими партнерами та союзниками.

Окрім самих ракет, до пакету увійдуть секретні та несекретні запасні частини для PAC-3 MSE. Також передбачено постачання інших необхідних елементів матеріально-технічного забезпечення та підтримки програми.

У Держдепі наголосили, що ця угода сприятиме зміцненню національної безпеки та зовнішньополітичних цілей США. Вона підтримає безпеку країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі.

"Це схвалення означає, що тепер розпочинаються переговори щодо контракту, тож ракети, ймовірно, надійдуть лише через кілька років", - зазначив МакЛірі.

Нагадаємо, головний військовий командувач НАТО генерал Алексус Гринкевич заявив, що США продовжують "без жодних затримок" постачати Україні ракети ППО для Patriot та пакети озброєння, оплачені європейськими партнерами в рамках ініціативи PURL.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже майже місяць очікує на підпис глави Пентагону Піта Гегсета щодо постачання ракет для систем ППО Patriot і NASAMS.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна ППО Державний департамент США Ракети
Новини
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур