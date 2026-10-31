Зеленський: ракети PAC-3 могли б захистити Україну цієї зими, але прийдуть за роки

Схвалені США 500 ракет PAC-3 для Patriot могли б стати ефективним захистом уже цієї зими, але постачання почнеться лише за кілька років. Україна просить партнерів передати ракети зі своїх складів зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Зеленський назвав сильним рішення Держдепу дозволити Україні купити 500 ракет-перехоплювачів PAC-3. Водночас, за його словами, постачання може початися лише за кілька років.

"Просимо американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Росія щодня б'є по українській енергетиці. Лише за останні два тижні жовтня окупанти завдали понад 30 ударів по важливих частинах енергомережі.

Президент вважає, що напередодні зими Путін почав операцію проти життєзабезпечення міст: під ударом електрика, опалення, водопостачання і мости.

Україна просила в США зимовий пакет із розрахунку 100 ракет до Patriot на місяць. За словами Зеленського, 500 ракет вистачило б, щоб закрити небо в найближчі місяці.

Президент запропонував схему: партнери передають Україні ракети зі своїх складів уже взимку 2026-2027 років, а згодом поповнюють запаси за рахунок виробництва, яке законтрактували і оплатили Україна та союзники.

Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та Держдепу за дозвіл і розповів, що нещодавно обговорював питання PAC-3 з держсекретарем Марко Рубіо.