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Туск заявил, что Польша не будет выделять деньги на закупку американского оружия для Украины

22:15 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Туск заявил, что Польша не будет выделять деньги на закупку американского оружия для Украины Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
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Польша вынуждена прекратить взносы в фонд PURL, из которого идет финансирование закупки американского оружия для Украины. Этому есть несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, сообщает Kancelaria Premiera.

Польша не будет финансировать PURL

По словам Туска, он сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте об остановке финансирования от Польши.

"На данном этапе мы не будем выделять дополнительные средства на этот проект PURL, то есть на европейские деньги для закупки американского оружия для Украины. Поскольку мы очень много тратим на собственное вооружение, помогали и продолжаем помогать Украине действительно в очень больших масштабах", - говорит он.

Туск отметил, что у Польши высокий дефицит бюджета и много оборонных расходов.

"Поэтому я сообщил, что с точки зрения финансовых возможностей Польша точно не будет выделять дополнительные средства, поскольку мы имеем собственные расходы, связанные с безопасностью, и они одни из самых высоких в Европе", - отметил политик.

Ранее РБК-Украина писало, что США планируют попросить союзников по НАТО дополнительно профинансировать закупку оружия для Украины. Дефицит средств на согласованные пакеты достигает 2 млрд долларов.

Речь идет о программе PURL, в рамках которой партнеры оплачивают оружие из США, которое впоследствии передается украинской армии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 на 2,1 млрд долларов.

Однако эти ракеты могут поступить только через несколько лет , поэтому Украина попросила партнеров передать боеприпасы из собственных запасов уже этой зимой. Минимальную потребность в этот период президент оценил в 100 ракет в месяц.

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