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Туск заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit

Новости » Политика    22.06.2019 - 06:21
Туск заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

В ЕС ждут сотрудничества со следующим премьером Великобритании

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о выходе Великобритании (Brexit). Об этом пишет Mirror.

Туск отметил, что в ЕС ждут сотрудничества со следующим премьер-министром Великобритании.

"Мы хотим избежать неупорядоченного Brexit и иметь как можно более близкие отношения с Великобританией. Мы открыты для переговоров по политической декларации о будущих отношениях, но соглашение о выходе не открыто для просмотра", - заявил Туск.

Также президент Евросоюза добавил, что Великобритания просто теряет время и шестимесячную отсрочку Brexit, которая заканчивается 31 октября.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что лидеры стран Евросоюза продемонстрировали готовность к тому, чтобы провести переговоры об условиях Brexit с новым премьер-министром Королевства.

РБК-Украина писало, что Европейский союз готов пересмотреть условия сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit). 

Глава МИД Британии заявил о готовности лидеров ЕС пересмотреть условия Brexit
Новости Украины Дональд ТускBrexit
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