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Глава МИД Британии заявил о готовности лидеров ЕС пересмотреть условия Brexit

Новости » Политика    16.06.2019 - 17:57
Глава МИД Британии заявил о готовности лидеров ЕС пересмотреть условия Brexit
Фото: Джереми Хант (GettyImages)

Хант считает, что это не будет легко, но он считает неприятными возможные этому альтернативы

Глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что лидеры стран Евросоюза продемонстрировали готовность к тому, чтобы провести переговоры об условиях Brexit с новым премьер-министром Королевства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Хант сообщил, что европейские лидеры, с которыми он часто ведет диалоги, хотят разобраться с проблемой зашедшего в тупик Brexit. 

"Они говорят, что если к ним обратится британский премьер-министр, с которым они будут готовы иметь дело, и у которого будут идеи по поводу того, как решить вопрос о североирландской границе, то они будут готовы пересмотреть пакет договоренностей", - заявил глава МИД Британии.

Хант добавил, что это не будет легко, но он считает неприятными альтернативы выхода из состава ЕС без сделки или досрочные выборы.

"Я сомневаюсь, что они отвечают наилучшим интересам Великобритании, я утверждаю, что мы можем договориться о лучших вариантах и предложить их британскому народу", - подчеркнул Хант.

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд не будет привлекать экс-главу МИД Британии к суду за заявления о Brexit. Против Джонсона подавали иск по обвинению во лжи по ходу кампании перед референдумом о членстве Великобритании в Европейском союзе.

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