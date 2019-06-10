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ЕС готов пересмотреть условия сделки по Brexit, - МИД Британии 

Новости » Политика    10.06.2019 - 17:30
ЕС готов пересмотреть условия сделки по Brexit, - МИД Британии 
Фото: Джереми Хант (GettyImages)

Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что ЕС готов к пересмотру сделки

Европейский союз готов пересмотреть условия сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit). Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, передает AFP.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель дала ему, как одному из претендентов на пост премьер-министра, понять, что Европейский союз готов к пересмотру сделки. 

"Она сказала, что с новым британским премьер-министром мы хотели бы рассмотреть любые ваши решения. Я абсолютно уверен, что если мы примем правильный подход к этому, европейцы будут готовы договориться о пакете", - отметил Хант. 

В то же время он не уточнил, имеется ли в виду именно новое юридически обязывающее соглашение. 

Напомним, ранее бывший премьер Британии Тереза Мэй трижды согласовывала пакет с Евросоюзом в прошлом году, но парламент Великобритании находил возможности отложить процедуру. Последнее продление было назначено на 31 октября.

Ранее кандидат на должность премьер-министра Британии Борис Джонсон заявил, что в случае получения должности он не будет платить Европейскому союзу за Brexit на нынешних условиях соглашения. По словам Джонсона, Великобритания не будет оплачивать выход из Евросоюза пока не будет ясности о пути вперед.

Напомним, Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии, однако останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

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