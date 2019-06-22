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Туск заявив, що Євросоюз не буде переглядати угоду про Brexit

Новини » Політика    22.06.2019 - 06:21
Туск заявив, що Євросоюз не буде переглядати угоду про Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

У ЄС чекають співробітництва з наступним прем'єром Великобританії

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз не буде переглядати угоду про вихід Великобританії (Brexit). Про це пише Mirror.

Туск зазначив, що у ЄС чекають співробітництва з наступним прем'єр-міністром Великобританії.

"Ми хочемо уникнути неупорядкованого Brexit і мати як можна більш близькі відносини з Великобританією. Ми відкриті для переговорів щодо політичної декларації про майбутні стосунки, але угода про вихід не відкрито для перегляду", - заявив Туск.

Також президент Євросоюзу додав, що Великобританія просто втрачає час і піврічну відстрочку Brexit, яка закінчується 31 жовтня.

Раніше повідомлялося, що глава Міністерства закордонних справ Британії Джеремі Хант заявив, що лідери країн Євросоюзу продемонстрували готовність до того, щоб провести переговори про умови Brexit з новим прем'єр-міністром Королівства.

РБК-Україна писало, що Європейський союз готовий переглянути умови операції по виходу Британії з ЄС (Brexit).

Глава МЗС Британії заявив про готовність лідерів ЄС переглянути умови Brexit
Новини України Дональд ТускBrexit
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