Суд не будет привлекать экс-главу МИД Британии к суду за заявления о Brexit

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Против Джонсона подавали иск по обвинению во лжи по ходу кампании перед референдумом о Brexit

Высокий суд Англии и Уэльса решил освободить от судебного преследования бывшего главу Министерства иностранных дел Великобритании и кандидата на пост премьер-министра Королевства Бориса Джонсона по делу о его высказываниях о Brexit. Об этом сообщает Тhe Guardian.

Сообщается, что суд отменил решение Магистратского суда Вестминстера, который на прошлой неделе принял решение вызвать Джонсона в суд. Против Джонсона подавали иск по обвинению во лжи по ходу кампании перед референдумом о членстве Великобритании в Европейском союзе.

Напомним, РБК-Украина писало, что Борис Джонсон должен предстать перед судом по обвинению в обмане избирателей во время кампании за выход из Европейского союза.

Иск на политика подал бизнесмен Маркус Болл. Он утверждает, что Джонсон обманывал избирателей, когда говорил, что после выхода Великобритании из ЕС страна сможет экономить 350 миллионов фунтов в неделю. По словам бизнесмена, Великобритания никогда не тратила такие деньги на Евросоюз. Адвокаты Болла подали в магистратский суд Вестминстера прошение о вызове Джонсона в суд. Судья Маргот Коулман заявила, что Джонсон обязан явиться в суд на предварительные слушания.