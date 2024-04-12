Туск закликав ЄС допомогти сусідам України, які перебувають на лінії фронту
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський союз розглянути можливість надання допомоги прикордонним сусідам України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20 хв.
"З перших днів війни Польща дала Україні все можливе і навіть більше. Сьогодні Польща повинна сама будувати свою безпеку", - заявив Туск.
Він додав, що ЄС повинен загалом, і не тільки Польща, допомагати Україні якомога більше.
"Уся Європа має активніше думати про те, як допомогти таким країнам, як Польща та Естонія, які перебувають на лінії фронту. Якщо ми єдина Європа, це означає, що війна у нас на порозі. Саме тому ми будемо шукати всі можливі способи підтримати Україну і країни, найбільш вразливі до наслідків цієї війни", - підкреслив він.
Підтримка України з боку ЄС
В останні тижні Росія суттєво посилила обстріли населених пунктів та критичної інфраструктури України балістичними ракетами. Збивати такі цілі можуть лише системи ППО Patriot та SAMP/T, яких в України обмежена кількість та які переважно прикривають від ударів Київ.
Цими днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні критично не вистачає систем ППО для захисту від ракетних атак росіян. Він додав, що Повітряні сили мають певний запас ракет для систем ППО, але за високої інтенсивності обстрілів незабаром вони можуть закінчитися.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна відчайдушно просить сім систем Patriot для захисту своїх міст від російської балістики, але ЄС не може їх передати.
10 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із Боррелем. Сторони обговорили кроки щодо пошуку додаткових систем ППО Patriot для України.
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