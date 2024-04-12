Туск закликав ЄС допомогти сусідам України, які перебувають на лінії фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20 хв.

"З перших днів війни Польща дала Україні все можливе і навіть більше. Сьогодні Польща повинна сама будувати свою безпеку", - заявив Туск.

Він додав, що ЄС повинен загалом, і не тільки Польща, допомагати Україні якомога більше.

"Уся Європа має активніше думати про те, як допомогти таким країнам, як Польща та Естонія, які перебувають на лінії фронту. Якщо ми єдина Європа, це означає, що війна у нас на порозі. Саме тому ми будемо шукати всі можливі способи підтримати Україну і країни, найбільш вразливі до наслідків цієї війни", - підкреслив він.