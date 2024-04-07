Зеленський: Patriot місце в Україні, щоб не довелося їх застосовувати на східному фланзі НАТО
Президент Володимир Зеленський заявив, що засобів протиповітряної оборони в Україні не вистачає, й це може призвести до того, що ними користуватимуться вже не українці, а військові НАТО, захищаючи свій східний фланг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.
"Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає - і це очевидно для всіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти", - сказав президент.
Він наголосив, що наразі потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні.
"Я дякую тим країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання - це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз Patriot місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, що вчора, 6 квітня, під час свого інтерв'ю президент повідомив, що Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, проте, при високій інтенсивності обстрілів їх може не вистачити.
РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало головні заяви з інтерв'ю президента.
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