Кулеба та Боррель обговорили кроки ЄС щодо пошуку додаткових Patriot для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 10 квітня, провів телефонну розмову з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили кроки щодо пошуку додаткових систем Patriot для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Дмитра Кулеби.

"Після нашої зустрічі з Жозепом Боррелем у Брюсселі я подзвонив йому, щоб переглянути прогрес, досягнутий протягом минулого тижня у виконанні доручення президента Володимира Зеленського з пошуку додаткових систем Patriot для України", - написав Кулеба.

Високий представник ЄС поінформував свого колегу стосовно кроків, зроблених Європейським союзом. Кулеба своєю чергою подякував Боррелю за його активні зусилля.

"Ми знаємо, де Patriot, і на всіх рівнях працюємо над посиленням української ППО. Дипломатія "Патріотів" у розпалі", - зазначив український міністр.

Кулеба та Боррель також обговорили постачання Україні артилерійських боєприпасів та іншої військової допомоги.