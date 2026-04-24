Обмін полоненими Графіки відключення світла Війна в Україні

Туск висміяв відсутність Орбана на саміті ЄС та згадав росіян

16:25 24.04.2026 Пт
2 хв
За словами польського прем'єра, атмосфера на саміті була "геть іншою"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Туск (Getty Images)

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск пожартував з приводу відсутності угорського колеги Віктора Орбана на саміті ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Вчора відчувалось величезне полегшення, бо вперше за багато років серед нас не було росіян, якщо ви розумієте, про що я", - сказав Туск.

Таким натяком на зв’язки Орбана з РФ польський політик прокоментував перший день неформального саміту ЄС, який стартував у четвер, 23 квітня на Кіпрі.

Прем'єр-міністр Польщі додав, що після парламентських виборів в Угорщині атмосфера на саміті ЄС була "геть іншою", адже ця країна довела, що демократія може перемагати.

Прем’єр-міністр Угорщини відсутній на саміті ЄС. Водночас новий угорський прем’єр Петер Мадяр також не може представляти Угорщину, доки не вступить на посаду на початку наступного місяця.

Відновлення "Дружби" та кредит для України

Нагадаємо, після майже тримісячної перерви нафтопровід "Дружба" відновив роботу. Це було ключовою умовою для зняття блокування кредиту з боку Угорщини та Словаччини.

Після цього 22 квітня посли країн ЄС погодили виділення Україні 90 млрд євро пільгового кредиту та схвалили 20-й санкційний пакет проти країни-агресорки.

