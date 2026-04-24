Туск высмеял отсутствие Орбана на саммите ЕС и вспомнил россиян

"Вчера чувствовалось огромное облегчение, потому что впервые за много лет среди нас не было россиян, если вы понимаете, о чем я", - сказал Туск.

Таким намеком на связи Орбана с РФ польский политик прокомментировал первый день неформального саммита ЕС, который стартовал в четверг, 23 апреля на Кипре.

Премьер-министр Польши добавил, что после парламентских выборов в Венгрии атмосфера на саммите ЕС была "совсем другой", ведь эта страна доказала, что демократия может побеждать.

Премьер-министр Венгрии отсутствует на саммите ЕС. В то же время новый венгерский премьер Петер Мадьяр также не может представлять Венгрию, пока не вступит в должность в начале следующего месяца.

Восстановление "Дружбы" и кредит для Украины

Напомним, после почти трехмесячного перерыва нефтепровод "Дружба" возобновил работу. Это было ключевым условием для снятия блокировки кредита со стороны Венгрии и Словакии.

После этого 22 апреля послы стран ЕС согласовали выделение Украине 90 млрд евро льготного кредита и одобрили 20-й санкционный пакет против страны-агрессора.