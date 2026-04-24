Туск высмеял отсутствие Орбана на саммите ЕС и вспомнил россиян

16:25 24.04.2026 Пт
2 мин
По словам польского премьера, атмосфера на саммите была "совсем другой"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Туск (Getty Images)

Польский премьер-министр Дональд Туск пошутил по поводу отсутствия венгерского коллеги Виктора Орбана на саммите ЕС.

"Вчера чувствовалось огромное облегчение, потому что впервые за много лет среди нас не было россиян, если вы понимаете, о чем я", - сказал Туск.

Таким намеком на связи Орбана с РФ польский политик прокомментировал первый день неформального саммита ЕС, который стартовал в четверг, 23 апреля на Кипре.

Премьер-министр Польши добавил, что после парламентских выборов в Венгрии атмосфера на саммите ЕС была "совсем другой", ведь эта страна доказала, что демократия может побеждать.

Премьер-министр Венгрии отсутствует на саммите ЕС. В то же время новый венгерский премьер Петер Мадьяр также не может представлять Венгрию, пока не вступит в должность в начале следующего месяца.

Восстановление "Дружбы" и кредит для Украины

Напомним, после почти трехмесячного перерыва нефтепровод "Дружба" возобновил работу. Это было ключевым условием для снятия блокировки кредита со стороны Венгрии и Словакии.

После этого 22 апреля послы стран ЕС согласовали выделение Украине 90 млрд евро льготного кредита и одобрили 20-й санкционный пакет против страны-агрессора.

