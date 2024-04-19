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Туск про спробу замаху на Зеленського: ніякого поблажливого ставлення колаборантам

Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колаборанти російських спецслужб можуть не розраховувати на поблажливе ставлення у свою сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Як відзначив Туск, лише у квітні: 

  • заарештували поляка, який, у змові з російськими службами, готував замах на президента Володимира Зеленського; 
  • затримано білоруса, який працював на росіян та замовив двом полякам вбивство соратника Навального. Вбивців також вже перебувають під вартою

"Ніякого поблажливого ставлення до колабораціоністів російських служб не буде. Ми будемо випалювати праскою кожну зраду і спробу дестабілізації", - додав прем'єр. 

Спроби замаху на президента 

Нещодавно спецслужби України й Польщі затримали агента Росії, який допомагав підготуватись до можливого замаху на Зеленського. Завданням поляка були збір й передачі країні-терористу інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Після затримання йому висунули обвинувачення в "готовності діяти на користь іноземної спецслужби".

Також торік в Миколаївській області викрили поплічницю ворога, яка також готувала замах на президента.

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