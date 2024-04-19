Туск про спробу замаху на Зеленського: ніякого поблажливого ставлення колаборантам

Колаборанти російських спецслужб можуть не розраховувати на поблажливе ставлення у свою сторону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
Як відзначив Туск, лише у квітні:
"Ніякого поблажливого ставлення до колабораціоністів російських служб не буде. Ми будемо випалювати праскою кожну зраду і спробу дестабілізації", - додав прем'єр.
Нещодавно спецслужби України й Польщі затримали агента Росії, який допомагав підготуватись до можливого замаху на Зеленського. Завданням поляка були збір й передачі країні-терористу інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Після затримання йому висунули обвинувачення в "готовності діяти на користь іноземної спецслужби".
Також торік в Миколаївській області викрили поплічницю ворога, яка також готувала замах на президента.
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