Туск о попытке покушения на Зеленского: никакого снисходительного отношения к коллаборантам

Коллаборационисты российских спецслужб могут не рассчитывать на снисходительное отношение в свою сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Польши Дональда Туска.
Как отметил Туск, только в апреле:
"Никакого снисходительного отношения к коллаборационистам российских служб не будет. Мы будем выжигать утюгом каждую измену и попытку дестабилизации", - добавил премьер.
Недавно спецслужбы Украины и Польши задержали агента России, который помогал подготовиться к возможному покушению на Зеленского. Задачей поляка были сбор и передачи стране-террористу информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенко. После задержания ему предъявили обвинение в "готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы".
Также в прошлом году в Николаевской области разоблачили пособницу врага, которая также готовила покушение на президента.
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